10月30日発売予定のHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」の動画・生配信・画像投稿に関するガイドラインが、公式サイトにて公開されました。その中にある「『ドラゴンクエストII』の2回目のスタッフロール後のプレイの模様は2025年11月29日まで生配信、動画・画像の投稿をお控えください」という一文が、ファンの間で大きな注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■“2回目のスタッフロール”とは