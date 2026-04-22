開催：2026.4.22

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 2 - 4 [ブルージェイズ]

MLBの試合が22日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとブルージェイズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツ、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。

5回裏、7番 ボーン・グリッソム 初球を打ってセンターへの犠牲フライでエンゼルス得点 LAA 1-0 TOR

6回表、5番 エロイ・ヒメネス 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 LAA 1-1 TOR

8回表、4番 レニン・ソーサ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 LAA 1-3 TOR、5番 エロイ・ヒメネス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 LAA 1-4 TOR

9回裏、5番 ヨアン・モンカダ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 2-4 TOR

試合は2対4でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのメーソン・フルーハティで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのドルー・ポメランツで、ここまで0勝2敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.202となっている。

ここまでエンゼルスは11勝14敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方ブルージェイズは10勝13敗で4.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 13:48:22 更新