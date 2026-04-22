仕事道具も園芸もそろう新拠点！ ジョイフル本田「ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店」

記事ポイント ジョイフル本田が栃木県栃木市に新業態店舗「ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店」を4月24日に開業建設資材や工具に加え、肥料、農機具、花苗、野菜苗までそろうプロと一般客の両方に向けた売り場を展開売場面積4,900m2、駐車場85台、トラクタータイヤ交換など多彩なサービスにも対応 ジョイフル本田が栃木県栃木市に新業態店舗「ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店」を4月24日に開業建設資材や工具に加え、肥料、農機具、花苗、野菜苗までそろうプロと一般客の両方に向けた売り場を展開売場面積4,900m2、駐車場85台、トラクタータイヤ交換など多彩なサービスにも対応

ジョイフル本田が、栃木県栃木市箱森町に新業態店舗「ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店」を開業します。

プロ向け資材の専門性に、農業・園芸カテゴリーを掛け合わせた店舗です。

建設や設備、農業、家庭菜園まで幅広いニーズに応える拠点として注目を集めそうです。

ジョイフル本田「ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店」





店名：ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店開業日：2026年4月24日電話番号：0282-88-0022営業時間：月〜土曜 7:00〜20:00、日曜・祝日 9:00〜20:00休業日：年末年始（12月31日、1月1日〜1月3日）売場面積：4,900m2（1,482坪）敷地面積：10,956m2（3,314坪）駐車台数：85台アクセス：東北自動車道 栃木ICより車で約10分（約4km）

「ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店」は、プロ向け資材を扱う「ジョイフル本田資材館」に、ジョイフル本田の強みである農業・園芸関連売り場を融合した新業態店舗です。

建設資材、電設資材、工具、住宅設備機器、作業衣料などをそろえ、建設、設備、リフォームの現場を支える一方で、肥料、土、除草剤、農機具、ハウス部材など農家向けの商品も展開します。

さらに、花苗や野菜苗、ガーデニング用品も扱い、一般の来店客が家庭菜園や園芸を楽しめる売り場も充実。

仕事の現場から暮らしの庭先までをカバーする一店です。

幅広い品ぞろえ





店内では、建設資材や電設資材、工具、住宅設備機器、作業衣料など、プロの現場で必要とされる商品を幅広く用意しています。

農業分野では、肥料や農工具、ハウス部材に加え、農薬散布用ドローンや農業用トラクターも取り扱います。

専門性の高い商材を一か所で比較、購入しやすい構成です。

個人向けには植物苗や園芸資材もラインアップ。

家庭菜園を始めたい人から園芸を深めたい人まで、目的に合わせて選びやすい売り場になっています。

多彩なサービス

サービス面では、木材カット、作業服刺繍、作業ズボン裾上げ、印鑑・ゴム印製作、名刺作成、カッティングシート加工、ヘルメット名入れに対応します。

さらに、刈払機、耕うん機、チェンソーを対象にしたエンジン機械修理も実施。

プロの業務を支える実用的なサポートがそろいます。

この店舗では新たに農業用トラクタータイヤの交換サービスも開始。

農業現場の足回りまで支える新サービスにも注目です。

ジョイフル本田は、この店舗を新たな業態モデルと位置付けています。

プロの利便性向上と、一般客へのライフスタイル提案を両立する店舗として、今後の展開にも期待が高まります。

建設、農業、園芸を横断する売り場とサービスを備えた「ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店」の紹介でした。

よくある質問

Q. ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店はいつ開業しますか？

A. 開業日は2026年4月24日です。

月曜から土曜は7:00〜20:00、日曜と祝日は9:00〜20:00の営業時間で、年末年始の12月31日と1月1日から3日は休業です。

Q. どのような商品を取り扱う店舗ですか？

A. 建設資材、電設資材、工具、住宅設備機器、作業衣料のほか、肥料、土、除草剤、農機具、ハウス部材、花苗、野菜苗、ガーデニング用品まで幅広く取り扱う新業態店舗です。

Q. 利用できるサービスには何がありますか？

A. 木材カット、作業服刺繍、裾上げ、印鑑・ゴム印製作、名刺作成、カッティングシート加工、ヘルメット名入れ、エンジン機械修理に加え、農業用トラクタータイヤ交換サービスも利用できます。

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