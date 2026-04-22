モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ウィリー・チャバリアとアディダスの特別コラボのトラックジャケット＆パンツ姿を披露した。

「ずっと狙ってた Willy Chavarria×adidas 可愛すぎて滅 トラックジャケットもう暑いけどどうしても着たくておでかけしてきた」と、ウィリー・チャバリアとアディダスの特別コラボの白のトラックジャケット＆パンツ姿の写真をアップ。「黒のセットアップももちろんゲトったからまた載せます！！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「その服可愛いやん！！」「可愛くてカッコいい」「かっこいいです！完璧な着こなしだと思います！」「めちゃくちゃ似合ってるやん」「金髪なってる！！！！！」などの声が寄せられている。

南は、2014年に「PACIFIC FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds Sport Racing Gals」として活動。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。