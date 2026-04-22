◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。アジア選手では最長となる５３試合連続出塁、そして７戦ぶりの６号なるか、１打席目から注目が集まる。先発マウンドには山本由伸投手（２７）が今季３勝目を狙う。

再びの“スプラッシュ・ヒット”なるか―。前日の２０日（日本時間２１日）の敵地・ロッキーズ戦では４打数１安打１盗塁の活躍で、連続試合出塁記録を２０１８年・秋信守に並ぶアジア選手最長で、１９２３年の“野球の神様”ベーブ・ルースを上回る５２に伸ばした。この日の相手先発右腕ランデン・ループとは５打数１安打、打率２割だが、昨年６月１４日には右中間への一発を放っているだけに、期待は大きい。

２０００年にサンフランシスコのオラクルパークが開場してから、名物になっている右翼後方のマッコビー湾に飛び込む場外弾「スプラッシュヒット」。海上では場外弾のボールを目当てにボートで待機するファンもおなじみの光景だ。「スプラッシュヒット」に正式認定されるのはジャイアンツの選手のみだが、大谷は昨年７月１１日（同１２日）に、右翼スタンドを超える「スプラッシュヒット」弾を放った。

チームは前日に連敗を「２」で止め、この日はドジャース・山本由伸投手（２７）が今季３勝目をかけて先発マウンドに上がる。また、翌日の第２戦には大谷が今季４度目の先発をする予定だ。