現在、日本付近には大陸から黄砂が飛来しています。

大分県内も22日にかけて影響が出る恐れがあり、注意が必要です。

21日の県内は高気圧に覆われ、各地で日差しが届きましたが、現在、日本付近には大陸から黄砂が飛来しています。大分地方気象台によりますと日中、大分ではほとんどの時間帯で見通しがきく距離が20キロと黄砂の目立った影響はありませんでした。

しかし黄砂の飛来は22日にかけても続き、見通しがきく距離が10キロ未満となる可能性があるということです。

洗濯物や車などに黄砂が付着するなどの影響が見込まれるため、注意が必要です。

◆大波多気象予報士の解説

（Q22日にかけての黄砂の影響はどうでしょうか）

21日県内では目立った影響はほとんどありませんでしたが、黄砂はわずかに飛んできている可能性があります。

気象庁の黄砂の分布を見ていくと黄砂はあすにかけても九州付近にやってくる予想となっています。

引き続き、洗濯物の汚れや喘息など呼吸器疾患の症状悪化に注意が必要です。

また、22日は天気が下り坂で夕方以降雨が降り出しそうです。降り始めの雨は黄砂まじりの雨となる可能性があります。

車などが汚れる可能性もありますので注意をしてください。