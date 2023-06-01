「僕はそれに応えたくて」黒田剛監督からかけられた言葉に相馬勇紀が奮起。“全力プレー”で値千金の決勝弾【ACLE】
アジアの舞台でファイナルに導く千金弾だ。
現地４月21日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝で、FC町田ゼルビアはUAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦し、１−０で勝利した。
決勝点を挙げたのは、怪我から復帰して即スタメンの相馬勇紀。開始12分、果敢なハイプレスで相手DFのバックパスのミスを誘い、ボールを奪って右足で流し込んだ。
試合後のフラッシュインタビューで、「相手のシャバーブがすごく良いチームで、苦しい展開が多かったんですけど、チームとして耐え切って、１−０という自分たちの形で勝利できて良かった」と喜ぶ。
黒田剛監督の言葉に、奮起した。
「今回、試合に出るにあたって、昨日の練習前に監督から『勇紀が町田のエースだから、活躍してきてくれ』って、本当に信頼した言葉をもらった。僕はそれに応えたくて、チームのために全力でプレーしようと。ゴールができて良かったです」
背番号７が千両役者ぶりを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相馬勇紀、相手のミスを逃さず先制ゴール！
現地４月21日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝で、FC町田ゼルビアはUAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦し、１−０で勝利した。
決勝点を挙げたのは、怪我から復帰して即スタメンの相馬勇紀。開始12分、果敢なハイプレスで相手DFのバックパスのミスを誘い、ボールを奪って右足で流し込んだ。
黒田剛監督の言葉に、奮起した。
「今回、試合に出るにあたって、昨日の練習前に監督から『勇紀が町田のエースだから、活躍してきてくれ』って、本当に信頼した言葉をもらった。僕はそれに応えたくて、チームのために全力でプレーしようと。ゴールができて良かったです」
背番号７が千両役者ぶりを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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