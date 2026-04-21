京都府南丹市で起きた男子児童の遺体遺棄事件。きょう（21日）、逮捕された父親の乗用車を警察が検証しました。

Nスタ

「午前10時半ごろです。南丹暑の中、青いブルーシートがひかれました。ブルーシートの奥に安達容疑者の車が置かれているものとみられます」

きょう、動きがあったのは、逮捕された父親・安達優季容疑者が勾留されている警察署です。鑑識などがブルーシートの中を出入りしていました。

警察はけさ、今月17日に自宅から押収されていた父親の乗用車に対して鑑識作業を行いました。

今回の事件の鍵を握る車。取材を進めると、結希さんが父親に学校まで送られたとされる先月23日は“普段とは違っていた”と近隣住民は話します。

安達一家の近隣住民

「結希くんはスクールバスを嫌がっていて、普段は母親が送っていました」

一家をよく知る別の人は…

安達一家をよく知る人

「父親（安達容疑者）が結希くんを小学校まで送ったことは、23日より前は1回もなかった。なんであの日だけ父親が送ったの？と」

警察は、けさ鑑識作業を行った車に容疑者が遺体を乗せて運んだとみていて、痕跡がないか調べています。