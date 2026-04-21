HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、練習生のAOIが精神的な限界を迎え、カメラの前で涙を流しながら苦しい胸の内を吐露した。

【映像】「大丈夫なわけねぇだろ」19歳練習生が号泣する実際の映像

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている。(※全て参加時の年齢）

レッスン中に突然泣き崩れたAOI。異変を気づいたコーチのマーサがAOIを抱きしめ、寄り添うシーンがあった。

後のインタビューでAOIは「整理できるわけないじゃないですか、どう考えても」とコメント。この日の朝に、追加メンバーが入ること＆最終審査まで1か月延長になることが発表され、すでに共同生活で限界を迎えていたAOIは絶望に陥っていたのだ。

AOIは「私生活のストレスが耐えきれない。人間関係ですね。あと1ヶ月と1週間それが続くんですよ」と告白。「私はもうマインド切り替えて、あと1週間でみんなとおさらばだから自分のことに集中しよう、頑張ろうってやってたのに、急にあと1ヶ月1週間それ増えますって言われて。それはしんどいじゃないですか。耐えきれなくなりました」と、追加メンバー合流と期間延長という変更に対応しきれない現状を明かした。

さらにAOIは「話も入らない、ずっと泣きそうだった」と振り返り、マーサに「大丈夫？」と声をかけられた際にも「『大丈夫なわけねぇだろ』と思って、わぁー！ってなりました」と語ったていた。