ゴディバ ジャパンは、創業100周年を記念して、今年同じく100周年を迎えた福井県の老舗和菓子店「はや川」とのコラボレーションによる新商品「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」を、4月28日からゴディバ 西武福井店で先行販売する。続いて、5月8日から北陸エリアのゴディバショップにおいて、さらに5月15日から全国の一部ゴディバショップで販売する。

ゴディバは、洋と和、2つの100年が出会って生まれた新商品「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」を発売する。また、「羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ」を同日から再発売する。



「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」

「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」は、抹茶チョコレートガナッシュにチョコレートでコーティングしたくるみを合わせ、もっちり食感の羽二重餅で挟み、シュー生地でサンドした。ホワイトチョコレートのまろやかでコクのある甘さが、抹茶の風味を引き立てる。



「羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ」

「羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ」は、ベルギー産のカカオ分72％のダークチョコレートガナッシュとフランボワーズジャムを、もっちり食感の羽二重餅で挟み、シュー生地でサンドした。濃厚なチョコレートと甘酸っぱいフランボワーズ、伝統的なお餅の和洋折衷のハーモニーを楽しんでほしいという。



福井県 はや川の早川慶太氏

福井県 はや川の早川慶太氏は、「はや川は1926年創業の老舗和菓子店。私のこだわりポイントはバランス。羽二重餅と抹茶ガナッシュの量、抹茶ガナッシュが少なければお餅の甘さに負けてしまうし多ければ苦みの強いお菓子になってしまう。程よい苦み、程よい甘さ、程よいチョコ感。結果、ショコラ＆フランボワーズより倍近いガナッシュ量になっている。羽二重くるみが初めての人、いつも購入している消費者、すべての消費者が笑顔になれたら幸い」とコメントしている。

［小売価格］

羽二重くるみホワイトショコラ＆抹茶：410円

羽二重くるみショコラ＆フランボワーズ：410円

羽二重くるみショコラアソートメント4個入：1620円

（すべて税込）

［発売日］4月28日（火）から順次

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp