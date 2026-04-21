【レポート】INI、レギュラーラジオ番組『From INI』公開収録イベント開催！「MINIと一緒に楽曲を聴けてうれしい」

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INIが8thシングル「PULSE」のリリースを記念して、レギュラーラジオ番組『From INI』）と連動した公開収録イベント開催した。

■ニューシングル「PULSE」の全曲紹介や制作の裏話も

『From INI』は、メンバーがリスナーの悩みや相談に答えたり、個性を生かしたコーナーなどで“今”のINIをより身近に感じられる冠ラジオ番組。毎週金曜25時～27時にTOKYO FM/JFN全国35局で放送されており、今回収録された模様は4月24日に放送される。

今回のイベントでは、4月22日にリリースする8thシングル「PULSE」の全曲紹介や制作の裏話、普段のラジオ同様のトークコーナーや公開収録特別コーナーなどを実施した。

番組定番のBGMに合わせてINIメンバーがステージに登場し、「Login to us！ INIです！」と会場に集まったMINI（ファンネーム）に元気よく挨拶。初の公開収録ということで、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）は「めちゃくちゃうれしいです！ いつか『フロイニ』にMINIを呼びたいという話も出ていたので、今日はそれが叶ったということですよね！」と笑顔で話した。

前半は木村柾哉、尾崎匠海、高塚大夢、田島将吾、西洸人、松田迅が、『PULSE』収録曲の「OURS」「DUM」についてトーク。歌詞に込めた思いや制作の流れ、好きな歌詞などを語りつつ、会場では一部先行して楽曲を聴けるというサプライズにMINIも大盛り上がりとなった。

そして後半は、池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、藤牧京介へバトンタッチ。長丁場の収録ということで、藤牧が「皆さん立ってください！ 身体伸ばしてください！ みんな体操しましょう」とステージに出てくるやいなや、リスナーにリフレッシュがてらストレッチと深呼吸を促した。

その後、「EAT UP」「All 4 U」の楽曲紹介で盛り上がるなか、佐野は「こうやって楽曲を一緒に聴くの初めてじゃない？」と公開収録ならではの状況に新鮮さを感じつつ、他のメンバーも（普段は自分たちがパフォーマンスをしているので）「MINIと一緒に楽曲を聴けてうれしい」と笑顔を見せた。

また、企画コーナーでは、リスナーからのメッセージを紹介しながらも、メンバー同士の仲の良さが垣間見えるテンポでどんどん軽快なトークを展開。そしてエンディングでは再び11人がステージに登場。

松田が「皆さん『PULSE』いかがでしたか？ たくさん聴いて覚えてください！」と呼びかけると会場からは大きな拍手が起こり、木村が「皆さん引き続き（『PULSE』の楽曲を）楽しんで、僕たちも楽しんで活動していければと思います！」と意気込みを語り、イベントを締めくくった。

なお現在、「PULSE」のタイトル曲「All 4 U」が先行配信中で、MVは700万回再生を突破中。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

■【画像】イベントの様子

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