〈《リオ五輪代表が指導》名門乗馬クラブで名馬が怪死「涙が出るくらい悲しい光景だった」「死の2日前、トレーナーが馬に…」〉から続く

セレブ御用達の「アシエンダ乗馬学校」。指導者としてクラブを牽引するのは、馬術オリンピアンの北井裕子氏である。このクラブに衝撃が走ったのは今年3月、調教中に馬が転倒し即死したのだ。

【画像】「アシエンダ乗馬学校」指導者で五輪に2度出場した経験を持つ北井裕子氏

30万円の入厩料、月21万円の預託料のほか…

富と権力の象徴である「荘園」を意味するスペイン語の「アシエンダ」。その名を冠した名門乗馬クラブ「アシエンダ乗馬学校」は、横浜駅から車で約30分の住宅街にある。重厚な暖炉を兼ね備えたヨーロピアンな趣のクラブハウスは、まるで海外の高級カントリークラブのような雰囲気を醸し出す。



アシエンダ乗馬学校（クラブHPより）

アシエンダは近年、優秀な馬術ライダーを数多く輩出。今年秋に開催される「第20回アジア競技大会」の最終予選会にも複数の出身者が名を連ねている。同クラブを名門たらしめる象徴的存在は、2008年の北京五輪、2016年のリオ五輪に出場した北井裕子氏である。

「アシエンダ乗馬学校の前身は、ビジネスマンだった裕子さんの父である修氏が1967年に岩手県で馬を買い付けたことがきっかけで設立された『北井厩舎』。クラブのある横浜市瀬谷区の一帯は、地主である北井一族のもの。長女の裕子さんと弟の一彰さんは、馬の英才教育を受けて育ちました」（北井家の知人）

アシエンダの入会金は30万円。自馬の管理をアシエンダに預託する場合、30万円の入厩料、月21万円の預託料の他、日々の調教料やドイツ人獣医師による馬体検査費などが加算される。都内在住の元会員が証言する。

「普段私たちは自馬（所有馬）に乗っています。会員は、裕子さんを介して数千万円を支払って、馬術の本場・ドイツなどから馬を調達してもらうのです。アシエンダには『高額で優秀な馬を買った会員を優先的に試合に出場させる』風潮があります」

「バランスを崩して後方にバーンと…」

さらに、クラブ内に漂う特異な空気感について次のように明かす。

「ジュニアライダーの親御さんたちは開業医など、お金持ちばかり。馬術界のカリスマである裕子さんから『あの方はいくらの馬を買ったのよ』などと言われると、会員同士の対抗心に火が付き、親御さんは競うように高額の馬を購入していくのです」（同前）

関東在住のAさんが北井氏の薦めによって、ドイツ産の名馬・バロン（仮名）を購入したのは、昨年春のことだ。

「当時9歳のバロンは海外での試合経験も多く、優秀な成績を残していたと聞いています。購入時、オーナー（Ａさん）は裕子さんから『若い馬だから試合に出さないと馬自体が落ち着かない』と説得を受け、試合に出すことを許可。その後、アシエンダの競技者兼トレーナーが担当に付き、試合に向けた調整を進めていました。このトレーナーをアジア大会に出場させ、クラブの実績を作る思惑があったとみられます」（前出・乗馬クラブ関係者）

だが――。それから一年も立たない今年3月1日、悲劇は起きた。

その日、北井氏と父・修氏らはバロンの調教を行った。トレーナーが調馬索（馬をトレーニングする際に使う長いロープ）を手に持ち、円を描くように馬を走らせる訓練法だ。

当日の目撃者が証言する。

「裕子さんが調馬索を回し、担当トレーナーがバロンに乗ったのですが、バロンは凄い勢いで立ち上がってしまった。今度は人を乗せずに調馬索を回していたところ、突然バロンが（調馬索を）引っ張るような形で後ずさりしたのです。そのまま垂直に立ち上がり、バランスを崩して後方にバーンと倒れ込みました」

その結果、バロンは頭蓋底を強打。耳や鼻腔から大量に出血し、その場で即死したのだ。

一体、何が起きたのか。この続きでは、その背景にあった「疑惑の調教」を徹底詳報。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）