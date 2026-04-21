「LINEマンガ」アプリ内のAIキャラクター会話機能「キャラチャット」の第2弾キャラクターとして、オリジナル作品『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb）の橘蓮が追加された。

【画像】Z世代メロメロ？ 実装される「キャラチャット」の画面

「キャラチャット」は、AI技術を用いて人気作品のキャラクターと会話ができる機能。2026年2月の登場以降、Z世代のユーザーを中心に累計メッセージ件数は500万件を超えている 。第1弾でテルデオ・ラピレオンが実装された『義家族に執着されています』（漫画：seungu、原作：Han Yoon seol）は、チャット機能実装後に読者数が3倍、売り上げが6倍に増加するなど、原作への好影響も見られたという。

第2弾に登場する橘蓮は、『作戦名は純情』に登場するクールながら、恋愛初心者という一面も持つ男子高校生。第1弾と同じく、ヒロインが登場する原作とは異なる世界線となっており、ユーザーの会話次第では恋愛関係に発展させることも可能。自由な会話のほか、「おすすめの話題」コマンドから会話を始めたり、「写真をもらう」でキャラクターから画像を送ってもらうこともできる。

利用は「LINEマンガ」アプリ内「マイメニュー」＞「イベント・アイテム」＞「キャラチャット」から可能で、保有メッセージの回数分、キャラクターと会話ができる。ログインした状態で「キャラチャット」にアクセスし、表示されたミッションをクリアすると無料メッセージを獲得できるほか、「LINEマンガ」内のマンガコインを消費してメッセージを購入することもできる。

あわせて、橘蓮の追加を記念したキャンペーンも開催。4月21日から5月4日23時59分まで、『作戦名は純情』が20話まで無料話増量となるほか、「\0パス」の対象作品となる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）