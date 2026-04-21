Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月21日は、4月20日に発売開始したばかりで、低音と音圧、軽やかな装着感が特長な SOUNDPEATS（サウンドピーツ）の新作オープンイヤー型イヤホン「UU2イヤーカフ」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

SOUNDPEATS(サウンドピーツ) UU2イヤーカフ イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤーイヤホン ハイレゾ/LDAC対応/最大40時間再生/Bluetooth6.0/物理ボタン/アプリ「SOUNDPEATS」対応 3Dオーディオ マルチポイント接続 専用アプリ IPX5防水 耳挟み式 耳を塞がない 開放型 軽量 POPClip2 (ブラック) 7,280円 （クーポン利用で12％オフ） Amazonで見る PR PR

SOUNDPEATSの新作イヤホン「UU2イヤーカフ」がクーポン利用で6,406円とお得！

圧倒的な低音と音圧が楽しめ、軽やかな装着感が魅力的なSOUNDPEATS（サウンドピーツ）の「UU2イヤーカフ」がクーポン利用で12％オフ。

4月20日に発売したばかりの新作オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンが早くもお得に登場していますよ。

ドライバー部とバッテリー部をつなぐ「Uブリッジ」が、前モデルの「UUイヤーカフ」から改良され、耳への圧力が軽減。

UブリッジにはA級のニッケルチタン合金ワイヤーを使用。柔軟性に優れ、さまざまな耳の形にフィットします

片耳わずか約5gと軽く、長時間つけても疲れにくいのもポイントです。

ハイレゾ対応かつ大口径12mmドライバー搭載。迫力のあるサウンドが楽しめる

チタンコーティングを施した大口径の12mmデュアルマグネットドライバーを搭載。音の歪みを抑え、繊細な表現力と力強い低音を両立しています。

LDACコーデックに対応しており、ワイヤレスでもハイレゾ相当の高音質再生が可能です。

SOUNDPEATSアプリから特定の周波数帯や音域を最適化処理する「ダイナミックEQ」の設定やプライバシーモード、空間オーディオなど多彩な機能が使えますよ。

省電力と接続の安定性を叶えるBluetooth 6.0を採用。音飛び・音途切れが起きにくく、動画視聴時の映像と音声のズレを最小限に抑えます。

最大42時間も連続再生できるロングバッテリー。クリアな通話も可能

独自の風切音低減技術「SOUNDPEATS AeroVoice」やAI通話ノイズキャンセリング、デュアルマイクを内蔵し、周囲のノイズを効果的に低減。クリアで聞き取りやすい音声で話せるから、オンライン会議でも重宝します。

イヤホン単体で10時間、ケース併用で42時間のロングバッテリーも嬉しいポイント。急速充電にも対応しており、10分間の充電で約2時間の再生が可能。

物理ボタンを採用しているので、誤操作が減って音量調整や再生停止もストレスフリーで行えます。

IPX5規格の防水性能でランニング中の汗や多少の雨でも問題なし。ブラック、ブルー、ベージュとカラーバリエーションも豊富。

日常使いからスポーツシーンまで幅広く使える新作イヤホンをお見逃しなく！

SOUNDPEATS(サウンドピーツ) UU2イヤーカフ イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤーイヤホン ハイレゾ/LDAC対応/最大40時間再生/Bluetooth6.0/物理ボタン/アプリ「SOUNDPEATS」対応 3Dオーディオ マルチポイント接続 専用アプリ IPX5防水 耳挟み式 耳を塞がない 開放型 軽量 POPClip2 (ブラック) 7,280円 （クーポン利用で12％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞SOUNDPEATSのアイテムはこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年4月21日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp