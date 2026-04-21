“ココナッツオイル”ボトルに「ゾンビたばこ」　エトミデート含んだ液体約1.5キロ密輸疑いで台湾に住む男逮捕

「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを密輸した疑いで、台湾に住む男が逮捕された。羽田空港での検査で、スーツケース内から薬物を含む液体が見つかった。容疑者は一部否認しており、警視庁は国際的な密輸組織の関与も視野に捜査を進めている。

「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物、エトミデートを密輸した疑いで台湾に住む男が逮捕されました。

「エトミデート」含んだ液体約1.5キロ密輸か

陳建国容疑者は19日、マレーシアから指定薬物「エトミデート」を含んだ液体約1.5キロを密輸した疑いが持たれています。

羽田空港での検査で、スーツケースの中からココナッツオイルと見せかけたボトルに「エトミデート」の液体が入っているのが見つかりました。

陳容疑者は、SNSで知り合った友人から「人が買ったものを渡す仕事があり報酬がもらえる」と言われて依頼を引き受け、「中身がエトミデートとは知らなかった」と容疑を一部否認しているということです。

警視庁はアジアを拠点とした国際的な密輸組織が関与しているとみて捜査しています。