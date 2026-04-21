21日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数264、値下がり銘柄数261と、売り買いが拮抗した。



個別ではリファインバースグループ<7375>がストップ高。オキサイド<6521>、ＢＣＣ<7376>は一時ストップ高と値を飛ばした。光フードサービス<138A>、カウリス<153A>、アストロスケールホールディングス<186A>、ロゴスホールディングス<205A>、インフォメティス<281A>など21銘柄は年初来高値を更新。アスタリスク<6522>、グローバルウェイ<3936>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>、スタートライン<477A>、ビザスク<4490>は値上がり率上位に買われた。



一方、グロースエクスパートナーズ<244A>、ツクルバ<2978>、ユナイテッド＆コレクティブ<3557>、レナサイエンス<4889>、オムニ・プラス・システム・リミテッド<7699>など6銘柄が年初来安値を更新。セイワホールディングス<523A>、ステラファーマ<4888>、グロービング<277A>、リアルゲイト<5532>、中村超硬<6166>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース