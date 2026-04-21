憧れの装いが当たる節目企画！ ジョイフル恵利 40周年記念プレゼントキャンペーン

記事ポイント ジョイフル恵利が40周年を記念し、振袖TEENS着用と同じ振袖レンタルを抽選で6名にプレゼント応募対象は2027年以降に成人式へ出席する女性で、応募締切は2026年6月30日振袖一式レンタルに加え、台紙付き3ポーズの前撮り記念撮影も含まれるキャンペーン ジョイフル恵利が40周年を記念し、振袖TEENS着用と同じ振袖レンタルを抽選で6名にプレゼント応募対象は2027年以降に成人式へ出席する女性で、応募締切は2026年6月30日振袖一式レンタルに加え、台紙付き3ポーズの前撮り記念撮影も含まれるキャンペーン

ジョイフル恵利が、会社およびブランドの40周年を記念したプレゼントキャンペーンを開始します。

抽選で合計6名に、振袖TEENSが着用したものと同じ振袖のレンタルと、前撮り記念撮影を無料で提供します。

ジョイフル恵利「40周年記念プレゼントキャンペーン」





キャンペーン名：40周年記念プレゼントキャンペーン応募締切：2026年6月30日当選人数：6名対象：2027年以降の成人式に出席する女性応募条件：ジョイフル恵利の店舗がある地域に住んでいること、保護者の同意・承諾を受けていること賞品内容：お仕立て上がり振袖一式レンタル、前撮り記念撮影（台紙付き3ポーズ）

今回のキャンペーンでは、10代に人気のモデルやインフルエンサーで構成される「振袖TEENS」が着用した振袖と同じデザインをレンタルできます。

振袖一式には、振袖、長襦袢、帯、3点小物、和装着付け小物、補正セット、佐賀錦の草履とバッグが含まれ、成人式当日の装いをトータルでそろえられる内容です。

さらに、前撮りでは台紙付き3ポーズの記念撮影も実施され、晴れの日の思い出を写真として残せます。

ブランドの歩み

ジョイフル恵利は1986年4月に創業し、成人式の振袖レンタル事業を早くから展開してきたブランドです。

現在は振袖保有数10万着以上、年間約3万人、累計100万人以上が利用しており、振袖レンタルの分野で高い認知度を築いています。

運営元のジョイフル恵利は、振袖レンタルのほか、卒業袴、フォトスタジオ、着付け教室、ブライダルなども手がけ、全ブランドで126店舗のネットワークを展開しています。

振袖TEENS第8期メンバー





「振袖TEENS」は、「ハタチを最高の思い出に」をテーマに、10代に向けて振袖の魅力や最新トレンドを発信するプロジェクトです。

第8期メンバーは、古園井寧々さん、瀬川陽菜乃さん、藤田みあさん、長浜広奈さん、矢野滴さん、川島梨々花さんの6人です。

ABEMAの恋愛番組「今日、好きになります。」出演者も含まれ、SNSやイベント、YouTubeを通じて1年間にわたり情報を届けていきます。

YouTubeチャンネルの登録者数は2万人を突破しており、ティーン世代からの注目度の高さもうかがえます。

着用振袖の一例





古園井寧々さん着用：MC-109瀬川陽菜乃さん着用：I-3606川島梨々花さん着用：I-3809長浜広奈さん着用：I-4402藤田みあさん着用：T-26矢野滴さん着用：I-2907

お披露目イベントは2026年1月に都内会場で開催され、女子中高生を中心に100名以上が来場しました。

YouTube Liveでも同時配信され、会場とオンラインの両方で第8期メンバーの発信がスタートしています。

気になる振袖の品番を確認しながら応募できるのも、今回のキャンペーンの魅力です。

応募できるのは、2027年以降に成人式へ出席する女性で、ジョイフル恵利の店舗がある地域に住んでいる方です。

当選者には、メール、お手紙、電話のいずれかで直接連絡が入り、意思確認後に最寄りの店舗へ案内されます。

振袖選びと記念撮影をまとめてかなえたい人にとって、見逃せない40周年企画です。

ジョイフル恵利「40周年記念プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. どんな人が応募できますか？

A. 2027年以降の成人式に出席する女性が対象です。

あわせて、ジョイフル恵利の店舗がある地域に住んでいること、保護者の同意と承諾を受けていることが応募条件となります。

Q. プレゼント内容には何が含まれますか？

A. お仕立て上がり振袖一式のレンタルに加え、前撮り記念撮影が含まれます。

撮影は台紙付き3ポーズで、振袖、帯、小物、草履、バッグまでそろった内容です。

Q. 当選した場合はどのように案内されますか？

A. 当選者6名には、ジョイフル恵利からメール、お手紙、電話のいずれかで直接連絡があります。

本人の意思確認後、最寄りの店舗への案内と今後の流れが案内されます。

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