BTS・JUNG KOOK、TikTok史上初の快挙！投稿数4000万件突破で“ヒストリーメーカー”の称号を獲得

BTSのJUNG KOOKがTikTokで史上最高記録を樹立し、ワールドクラスの存在感を証明した。

「欧州のビルボード」と呼ばれるWorld Music Awards（WMA）およびエンターテインメント統計サイトPop Coreによると、JUNG KOOKはTikTok史上初、かつ現在唯一となる、ハッシュタグ投稿数4000万件を突破した人物として記録された。

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両メディアはJUNG KOOKを「TikTok King（ティックトックキング）」や「History Maker（ヒストリーメーカー）」と称賛している。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

以前、ジョングクのハッシュタグ『#jungkook』は再生回数が3000億回を超えたことがある。 単一ハッシュタグだけで、世界のソロアーティストの中で初めて3000億ビューを突破した事例となり、「TikTok王」というニックネームを得た。 TikTokのアカウントもフォロワー数が2,910万人を超えている。

JUNG KOOKは自身の名前のハッシュタグである「#jungkook」で4000万件の投稿数を達成。また、「#jk」においても1150万件の投稿を記録している。

以前、ハッシュタグ「#jungkook」は再生回数3000億回を突破した。単一のハッシュタグで世界中のソロアーティストとして初の快挙であり、この記録により彼は「TikTok King」の称号を手にした。なお、JUNG KOOKのTikTokアカウントのフォロワー数は2910万人を超えている。

また、JUNG KOOKは、世界のYouTubeで最も検索されたK-POP男性アイドルの1位に輝き、5年連続でその座を維持している。ほかにもGoogle、Tumblr、Pinterestといった主要プラットフォームでも検索量1位を記録している。

さらに、JUNG KOOKは、米ポータルサイトAOLが選定した「世界で最も有名な人物トップ15」にも名を連ねた。政治、スポーツ、経済など各界の著名人が名を連ねる中、男性アーティストとしてはジャスティン・ビーバーとJUNG KOOKの2名のみが選出されている

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。