コントみたいなリアクションをするわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で224万回再生を突破し、「大げさで草」「めちゃくちゃ笑ってしまった」「永遠にリピートして見ちゃうw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが突然『奇声』を上げた結果→近くにいた犬が…お笑い芸人のような『100点満点の光景』】

赤ちゃんと犬を撮影していたら…

TikTokアカウント「こり男」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『こり男』くんの日常を紹介しています。今回は、一緒に暮らす赤ちゃんとの1コマ。赤ちゃんのことが大好きなこり男くんは、赤ちゃんを遊びに誘っていたそうです。

煽るようにピョンピョンと跳ね回りながら、赤ちゃんにおもちゃを見せていたというこり男くん。もともとやんちゃな性格のようで、終始落ち着かない様子で赤ちゃんに絡んでいたといいます。赤ちゃんは、静かにこり男くんのことを見つめていたそう。

赤ちゃんの奇声にびっくりして！？

こり男くんがはしゃいでいると、赤ちゃんが突然「キャー！」と大声を発しました。想定外の行動に、こり男くんはびっくり。慌てた様子でジタバタと足を動かし、その反動で滑ってしまったのです。

大胆にコケたこり男くんですが、赤ちゃんと遊びたい気持ちは変わらない様子。「今のなに！」とばかりに、赤ちゃんにワンワンと吠えたといいます。終始落ち着かないこり男くんとは対照的に、こり男くんが転んでも吠えても微動だにしない赤ちゃん…。その温度差にも笑ってしまいますね♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「めっちゃ驚いててしんどいwww」「可愛いなあ2人とも」「赤さんの方が圧倒的に冷静(笑)」など沢山の反響がありました。

仲睦まじい姿にホッコリ

普段から、こり男くんと赤ちゃんはとても仲がいいのだそう。遊びに誘うのはこり男くんの方が多く、赤ちゃんも喜んで付き合っているといいます。

とはいえ、好奇心旺盛なのは赤ちゃんも同じ。ときには、ドッグケージに入り込み、こり男くんを追い出してしまうことも…。そんなとき、こり男くんは渋々といった表情でケージから出るのだそうです。

また、赤ちゃんは、こり男くんの背中をサーキットにして車のおもちゃを走らすこともあるとか。赤ちゃんがくれる想定外の刺激は、こり男くんにとって最高の楽しみなのかもしれませんね。

TikTokアカウント「こり男」には、こり男くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「こり男」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。