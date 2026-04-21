ロッキーズ戦の試合前

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）

ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われるロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前にはロッキーズの菅野智之投手と再会し、談笑する姿が見られた。

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）以来となる再会の時間を楽しんだ。試合前のグラウンドで、大谷は菅野の姿を見つけると駆け寄り、お辞儀をして挨拶。その後、両者は握手を交わすと、大谷は菅野と少し距離を取り、直立不動の姿勢で談笑した。エンゼルス時代のチームメートだったミッキー・モニアック外野手も2人のもとに駆け寄り、和やかなムードが広がった。

大谷と菅野は、17日（同18日）の同戦で対戦。大谷が第1打席で二塁打、第2打席でも安打を放つなど、マルチ安打を放つ活躍を見せた。大谷はここまで21試合に出場して打率.273（77打数21安打）、5本塁打、11打点、OPS.915。菅野は4試合に先発登板し、1勝1敗、防御率3.92を残している。（Full-Count編集部）