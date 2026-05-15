ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、5年ぶり2度目となるYOASOBIとコラボレーションしたUTを7月中旬から発売する。今回は、YOASOBIのクリエイティブを全面的に支えている4名のクリエイターたちがYOASOBIの2人をテーマにデザインを書き下ろした、UTだけの特別なコレクション。デザインは計4種類あり、今回のためだけに書き下ろした「YOASOBI」の特別なロゴも落とし込まれている。ボディはさまざまなスタイリングに合わ