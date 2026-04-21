　21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の5万9320円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては495.11円高。出来高は6708枚だった。

　TOPIX先物期近は3803.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比26.48ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59320　　　　　+420　　　　6708
日経225mini 　　　　　　 59325　　　　　+425　　　142830
TOPIX先物 　　　　　　　3803.5　　　　　 +18　　　 15333
JPX日経400先物　　　　　 34510　　　　　+190　　　　 467
グロース指数先物　　　　　 789　　　　　　+6　　　　 772
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース