日経225先物：21日夜間取引終値＝420円高、5万9320円
21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の5万9320円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては495.11円高。出来高は6708枚だった。
TOPIX先物期近は3803.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比26.48ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59320 +420 6708
日経225mini 59325 +425 142830
TOPIX先物 3803.5 +18 15333
JPX日経400先物 34510 +190 467
グロース指数先物 789 +6 772
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3803.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比26.48ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59320 +420 6708
日経225mini 59325 +425 142830
TOPIX先物 3803.5 +18 15333
JPX日経400先物 34510 +190 467
グロース指数先物 789 +6 772
東証REIT指数先物 売買不成立
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