バイオ燃料にも対応した新型モデル

スズキは、ストリートファイター「GSX-8S」の2026年モデルを4月15日に発売しました。

GSX-8Sは「An Icon for a New era of Functional Beauty」をデザインコンセプトに掲げ、先進性を感じさせる新時代のスタイリングを追求して生み出されました。

【画像】超カッコいい！これがスズキ「GSX-8S」2026年モデルです！ 画像で見る（19枚）

その外観は、スズキの大型ストリートファイターモデル「GSX-S1000」が持つデザイン言語をさらに進化させたもので、躍動感に満ちたスタイリングを構築しています。無駄をそぎ落としたメカニカルな機能美は、フレームやシートレールといった機能部品をあえて露出させることで際立たせています。

低く構えたシャープなフロントエンドや特徴的なマスフォワード（重い部品を前寄りに集中させ凝縮感とアグレッシブな前傾を強調するスタイル）のシルエットは、一目でGSX-8Sとわかる強い個性を主張します。灯火類はすべてLEDで統一されており、縦2灯配置のLEDヘッドランプや新デザインのLEDテール・ストップランプが、シャープで個性的な外観の演出に貢献しています。

心臓部には、排気量775ccのパラレルツインエンジンを搭載。このエンジンはコンパクトな設計により理想的な搭載位置を実現し、クルマ全体の軽快なハンドリングに寄与しています。

特性としては、低回転域から滑らかで扱いやすく、高回転域までスムーズに吹け上がるバランスの良さが魅力です。心地よい鼓動感を生み出す270°位相クランクを採用する一方で、スズキの特許技術である革新的な2軸1次バランサー「スズキクロスバランサー」が不快な振動を効果的に抑制します。この技術により、エンジンの小型軽量化とスムーズな乗り心地が見事に両立されています。

ライダーの走りを支える機能として、最新の電子制御システム「スズキインテリジェントライドシステム（S.I.R.S.）」が装備されています。このシステムは、路面状況やライダーのスキルに応じた最適な設定を提供します。出力特性を3つのモードから選択できる「スズキドライブモードセレクター（SDMS）」では、最も鋭いレスポンスのA（アクティブ）モード、市街地走行などに適した扱いやすいB（ベーシック）モード、ウェット路面などでライダーの負担を軽減する穏やかなC（コンフォート）モードが用意されています。

また、リアタイヤの空転を抑制する「スズキトラクションコントロールシステム（STCS）」は、介入レベルを3段階とOFFから選択可能です。

その他にも、クラッチやスロットル操作なしでのシフトチェンジを可能にする「双方向クイックシフトシステム」、ワンプッシュでエンジンが始動する「スズキイージースタートシステム」、発進時や低速走行を補助する「ローRPMアシスト」など、ライディングの楽しさと快適性を高める機能が充実しています。

車体の骨格は、機敏性、快適性、実用性を追求した軽量コンパクトな設計です。高剛性のスチール製フレームと専用設計のアルミ製スイングアームの組み合わせが、優れた直進安定性と軽快なハンドリングを両立させています。

サスペンションには、フロントにKYB製の倒立フォーク、リアにKYB製のリンク式モノショックが採用され、スポーティな走りから長距離ツーリングまで、多様なシーンに対応する性能を備えています。

メーターには5インチカラーTFT液晶ディスプレイが採用され、多彩な情報を表示します。デイモード（白表示）とナイトモード（黒表示）の自動または手動切り替え機能を持ち、あらゆる状況で高い視認性を確保します。

今回の2026年モデルでは、主にカラーリングが刷新されました。「グラススパークルブラック／トリトンブルーメタリック（ブルー）」、「キャンディダーリングレッド／マットブラックメタリック No.2（レッド）」、「グラススパークルブラック／マットブラックメタリック No.2（ブラック）」の3色が新たに設定されています。

これに加え、ターンシグナルの変更、車載式故障診断装置（OBD-II）の監視要件への準拠、そしてE10ガソリン（バイオエタノールを10％混合した燃料）への対応も実施されました。

GSX-8Sの価格（消費税込）は116万6000円に設定されています。

同モデルに対し、ネット上やSNSでは外装色それぞれに対し、「ストリートファイター感が格上げされている」「差し色としての赤が新鮮でカッコいい」（レッド）、「スズキといえばこの色」「一番安心感がある」「正統派な印象」（ブルー）、「シックで威厳がある」「お洒落でどんなシーンにも溶け込む」（ブラック）といった好印象を抱く声が寄せられています。

また、E10ガソリンへの対応について、「時代の流れにしっかり対応してきた」「長く乗れそうで安心」と好意的に受け止められています。

さらに、価格が上昇したものの、双方向クイックシフターや各種電子制御（S.I.R.S.）が標準装備されていること、実燃費がリッター25〜30kmほど伸びる個体も多いことから、「大型ネイキッドとしては非常に満足度が高い」と評価されています。

総じて、最新の環境規制やバイオ燃料への対応という実用的なアップデートをこなしつつ、新色による「ルックスの魅力向上」がライダーの心をしっかり掴んでおり、ネット上でも非常にポジティブな反響が目立っているといえそうです。