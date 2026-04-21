インスタグラムで報告

左肩の疲労で戦線離脱している米大リーグ、ドジャースのブレイク・スネル投手が意外な場所に現れた。インスタグラムでその様子を報告。ファンからは「仕事に戻ろうぜ」「早く戻ってきて」と早期復帰を願う声が並んだ。

上下デニムというラフなウェアに身を包んだスネルと、タンクトップ姿のハーレー夫人はそれぞれインスタグラムに世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」を楽しむ写真を投稿。主催者に向けて「ママとパパは数時間、砂漠（＝フェス会場）に行ったよ」とコメントした。ジャスティン・ビーバーやスヌープ・ドッグといったスーパースターの姿もアップした。ファンからはチームが試合をしているデンバーにいないことへの嘆きが寄せられた。

「チームと一緒にコロラドにいなきゃだろ！ 頼むよ、ブレイク！」

「楽しかったかな。さあ、仕事に戻ろうぜ」

「コーチェラに行くんじゃなくてリハビリして休んでるべきなんじゃないの？」

「どうしてキケはドジャースのチームと一緒にいるのに、スネルはいないの？」

「早く戻って来て！」

「おいおい、今日はコロラドで君が必要だったんだよ！」

一方、関係者からは羨望のコメントが。地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーター、キルステン・ワトソンさんは「オーマイゴッド！ JB（ジャスティン・ビーバー）見たの絶対最高だったに違いない!!」、ウィル・スミス捕手の妻のカーラさんも「おおおっ、いいね」とコメントしている。

スネルは昨季ドジャースに移籍し、11試合に登板し5勝4敗、防御率2.35。今季は3月に負傷者リスト（IL）入りしまだ登板がない。



（THE ANSWER編集部）