ＤｅＮＡ・深沢鳳介投手（２２）が２１日の阪神戦に先発する。２０日、神奈川・横須賀市内の球団施設で取材に応じ「強力打線というのはあるんですけど、抑えたら自分の評価も上がると思いますし、絶対抑えてやるという気持ちでいます」と昨季の王者に臆せず挑む。

７日の中日戦では、インフルエンザに感染したデュプランティエの代役としてプロ初登板し、４回１失点。それ以来の１軍マウンドとなるが、絶好調の佐藤輝、森下らが連なる猛虎打線について「ホームランだけは、っていうぐらいの気持ちで割り切って、自分の持ち味でもある強気のピッチングはしっかりできたらと思います」と話した。

５年目のサイド右腕。オフの自主トレではヤクルト・青柳に師事し、阪神・村上らと汗を流した。「初回に失点したとしても６回１失点ならいいピッチャー。自分で自分を追い込まないということは、聞いた話でも学びになりました」と先発としての心得を胸に刻む。

また、２３日の阪神戦での先発が予想されたデュプランティエが、再調整で出場選手登録を抹消。同日はドラフト２位・島田（東洋大）の先発が浮上しているとみられる。