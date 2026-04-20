江藤愛アナ、地震発生受け『CDTVライブ！ライブ！』冒頭で呼びかけ「少しでもみなさんがほっとした時間になるように」
20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度5強の強い揺れを観測したことを受け、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）が30分遅れで放送開始した。
【写真】きょう放送『CDTVライブ！ライブ！』に出演する豪華アーティスト
冒頭、MCのえとちゃん（江藤愛アナ）は「きょう夕方4時53分の地震で津波警報が出ています。特に北海道・東北の地域の方々、不安な夜を迎えられると思いますし避難していらっしゃる方もいると思います。なにか情報が入りましたらすぐにお伝えしますし、少しでもみなさんがほっとした時間になるように音楽を届けて『ライブ！ライブ！』を届けていきたいと思います」と呼びかけた。
この日の番組ではAdo、アイナ・ジ・エンド、DA PUMP、timelesz、櫻坂46、中島健人、INI、&TEAM、TWS、Little Glee Monsterが出演することが発表されていた。公式Xでは「＜番組からのお知らせ＞本日はよる7時30分から一部放送内容を変えてお送りします」と告知している。
【写真】きょう放送『CDTVライブ！ライブ！』に出演する豪華アーティスト
冒頭、MCのえとちゃん（江藤愛アナ）は「きょう夕方4時53分の地震で津波警報が出ています。特に北海道・東北の地域の方々、不安な夜を迎えられると思いますし避難していらっしゃる方もいると思います。なにか情報が入りましたらすぐにお伝えしますし、少しでもみなさんがほっとした時間になるように音楽を届けて『ライブ！ライブ！』を届けていきたいと思います」と呼びかけた。
この日の番組ではAdo、アイナ・ジ・エンド、DA PUMP、timelesz、櫻坂46、中島健人、INI、&TEAM、TWS、Little Glee Monsterが出演することが発表されていた。公式Xでは「＜番組からのお知らせ＞本日はよる7時30分から一部放送内容を変えてお送りします」と告知している。