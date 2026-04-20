女優の藤原紀香（５４）が、ファッション誌「ＪＪ」の５０周年イベントでのランウェーショットを公開した。

藤原は２０日、自身のインスタグラムを更新。「ＪＪ５０周年という記念すべきステージ Ｒｕｎｗａｙ、開会宣言、そしてＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ Ｐａｒｔ ＭＣも務めさせていただき、華やかで思い出深いひとときとなりました」と記し、１９日に神奈川・ぴあアリーナＭＭ開催された、かつて専属モデルを務めたファッション誌のイベントでのショットをアップ。 「

「ＪＪの歴史を紡いできた仲間が集い、それぞれの歩みや思い出が重なり合う会場はあたたかく、未来へ向かう力にも満ちていて、客席からいただいた黄色い歓声にもたくさんの元気をいただきました ありがとう」「ＭＣとして賀来千香子さんやギャビーさんなど皆さんとお話をする中で、ＪＪが長きにわたり愛され続けてきた理由を実感 あらためまして、ＪＪ５０周年おめでとうございます」とつづった。

この投稿には、「綺麗綺麗綺麗」「やっぱり素敵ー 綺麗！可愛い！たまりません」「紀香さん圧巻です。ｓｔｙｌｅの素晴らしさは舞台などで拝見させてもらっておりますが改めて”圧巻”です」「凛とした艶めいた美しさ」「紀香さん美しい好き」などのコメントが寄せられた。