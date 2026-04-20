M!LKや草磲剛が『JUNON』に登場！ 超ときめき♡宣伝部は臨時増刊版表紙＆裏表紙を飾る

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『JUNON』6月号が、4月22日に発売される。表紙は2パターンで刊行。通常版（メイン写真）はM!LKと藤本洸大の写真がそれぞれ両面に印刷されたピンナップ（A3サイズの厚紙ポスター）が特別付録に、臨時増刊版はここでしか手に入らないオリジナルステッカーが特別付録になる。

■新体制の超ときめき♡宣伝部がグループのことからプライベートまでを語る！

臨時増刊版『JUNON』6月号の表紙＆裏表紙を飾るのは、シングル「どりーむじゃんぼ！」で新体制をスタートさせた超ときめき♡宣伝部。

「結成当初と比べてライブ会場が広くなったけど、宣伝部員（ファンネーム）さんとの距離は変わっていません」と、いつも宣伝部員へ“じゃんぼ”なLOVEを届ける5人。かわいいルックスの内側に熱い信念を持ち、“じゃんぼ”な夢に向かって突き進む彼女たちが、グループのことやプライベートのこと、メンバーのここだけ話などを語った。

■超ときめき♡宣伝部 インタビュー ※抜粋

■M!LKが語る「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」の誕生秘話

音楽番組で見せる熱いパフォーマンスとバラエティで見せるわちゃわちゃ感のギャップに、誰もが心を奪われっぱなし。ますます進化が止まらないM!LKが、自分たちの“現在地”と大ヒット曲「好きすぎて滅！」＆「爆裂愛してる」の誕生秘話を語った。

さらに、多忙な日々のなかで見つけた喜びなど、5人の愛おしい素顔をたっぷり届ける。

■M!LK インタビュー ※抜粋

■草なぎ剛の愛おしい“ごほうび時間”とは？

草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに旧字体の前＋刀が正式表記）に「草なぎさんの素敵な笑顔を見て読者の方に目の保養にしてもらえたら」とスタッフが伝えると、「推し活すると元気になるっていうし、もし僕のファンで疲れている方がいたらぜひ元気になってほしいですね！」とニコリ。

そしてさらに、大好きないちごを前に無邪気すぎるこの笑顔。こんなふうに日々の一つひとつを楽しむ天才である草なぎが、愛おしい“ごほうび時間”について語る。

■草なぎ剛 インタビュー ※抜粋

■書籍情報

2026.04.22 ON SALE

『JUNON』2026年6月号



■関連リンク

『JUNON』公式サイト

https://www.shufu.co.jp/tax_magazine_kind/junon/

■【画像】『JUNON』6月号 臨時増刊版表紙＆裏表紙