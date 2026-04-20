4月19日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）を運営するジャパンナショナルスタジアムエンターテインメント（JNSE）が、3人組ロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）の公演をめぐり、同社が招待した来場者の迷惑行為を謝罪した。この騒動を受けて、“VIP待遇客” に厳しい目が注がれている。

ミセスは、18日と19日にMUFGスタジアムで「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を開催したが、JNSEは公式サイトで「お詫び」と題し、謝罪文を掲載している。

「JNSEの声明によれば、MUFGスタジアムに設置された『LIMINAL SUITE』（スイートルーム）内で、同社が招待した契約企業や客が騒いだことで、ミセスの公演を妨げる行為があったと説明。

《ご来場いただいたお客様ならびにMrs. GREEN APPLE様、および関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。弊社（JNSE）の当会場における管理体制が行き届いておらず、このような事態を招いてしまいましたことを重く受け止めております》と、関係各所に謝罪しました」（スポーツ紙記者）

会場内のスイートルームでライブ観賞していた “VIP待遇客” の “バカ騒ぎ” が明らかになった。この騒動で注目を集めた人物が……。

「ライブ当日、実業家でインフルエンサーの春木開氏と『超無課金』名義で配信者としても活動する経営者の石田拳智氏が、Xでスイートルームでミセスのライブを観賞したことを明かしていました。今回の声明を受けて、SNSでは2人が大騒ぎしていたのではないかと疑われたのです。

ただ、青木氏は19日のXで《僕たちは公演を妨げるような行為は一切していません》と投稿し、石田氏も《あれは僕たちではありません。お酒も飲んでいないし、ほぼ個室内で静かに観ていました》とつづり、迷惑行為についてはっきり否定しました」（芸能記者）

ただ、2人のスイートルームでの言動に関して、Xでは

《会食扱いで興味もないのにライブ行けるの金の力すごいなー》

《ただ飯とかただライブとかチケット取れない人たちにめっちゃ失礼》

《ミセスのライブ会食の余興みたいな感覚でいてガチ草》

など、不満の声があがっている。

「スイートルームは53室あり、客は個室内で食事したり、お酒を飲んだりすることが可能です。石田氏は当日のXで《ミセスの生ライブ聴きながら飯》とつづり、豪華な料理が並んだ写真をアップ。春木氏も《個室のスイート通されてディナーにシャンパンにキャビアに音はミセス》と、食事を満喫したことを報告していました。

ミセスは、今回初めての国立競技場ライブでしたが、チケットが当たらず、行けなかった人も少なくありません。そんななか、2人がライブそっちのけで豪華な料理を強調する投稿をしていたことから、“セレブアピール” という印象を与えてしまったようです。

ミセスのライブを食事の席の “余興” 扱いするような投稿に、不満を抱くファンがいるのも無理ないでしょう。大騒ぎについては否定したものの、結果的に火に油を注ぐことになってしまいました」（同前）

通常の客席であれ、スイートルームであれ、ほかの客の迷惑になる行動を慎むことが求められるのは言うまでもない。