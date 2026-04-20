4月3日未明、神戸市兵庫区の交差点で軽乗用車がトラックと衝突し、乗っていた男女5人が死傷した事故で、警察は20日、軽乗用車を運転していた大学生の男を逮捕しました。

【写真を見る】【速報】軽乗用車運転の大学生の男逮捕 定員オーバーか トラックと衝突し同乗の男女5人死傷 神戸・兵庫区

過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、兵庫県加古川市の19歳の大学生の男です。

警察によりますと、大学生は4月3日午前3時半すぎ、運転していた軽乗用車で神戸市兵庫区の新開地交差点を右折中にトラックと衝突し、助手席に乗っていた高砂市の19歳の専門学校生の女性を死亡させたほか、19歳と20歳の男女3人に重傷を負わせた疑いがもたれています。

軽乗用車に乗っていたのは大学や専門学校に通う男女5人で、定員をオーバーしていたということです。

運転していた大学生も全身を打撲して数日間入院していて、取り調べに対しては「間違いありません。ただ事故によって記憶が不十分な点があります」と供述しているということです。

警察は事故の状況を詳しく調べています。

