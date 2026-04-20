４年前から仏・パリと東京の２拠点生活を送っている女優の杏が、誕生日を報告した。

杏は２０日、自身のインスタグラムを更新。「４月１４日、誕生日でした！！ ４０という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！」と記し、似顔絵が描かれたアイシングクッキーなどが乗ったおしゃれなバースデーケーキとの写真をアップ。

「自分が子供のために飾り付けやデコケーキを用意したことはあったけれど、まさか自分のためにこんな大きなケーキを用意してもらえるなんて…！！ ＠ａｉ＿ｏｋａｄａ＿ さんの素敵なケーキ、それから友人たち総出で大好物もいっぱい作ってくれて、本当にありがたい気持ち、感無量」と感謝。

「今回は直前に書籍のイベントもあり、お手紙もたくさんいただきました…！みなさま、本当にありがとうございます！！さらなる彩り溢れた楽しい４０代を謳歌したいと思います！！」とつづった。

この投稿には、「素敵な友人達に誕生日を祝ってもらえてよかったですね！」「オシャレでとっても素敵なケーキですね」「杏ちゃん４０歳か？若い」「素敵なケーキですね」「皆さんに愛されてますね 素敵なママで憧れてます」「杏ちゃんの自然体の生き方が好きです」などのコメントが寄せられた。