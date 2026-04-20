フリーアナウンサー・望月理恵（５４）がゴルフ姿を披露し、フォロワーが沸いた。

望月アナは２０日までに自身のインスタグラムを更新し「ゴルフに快適な季節がやってきました」とコメント。

「でもすでに陽射しが強く 日焼けしてます この日はＵＶカットのパンストを履いたのですが、ちょっと白っぽくて浮いてました ＵＶで自然なパンストないかな〜 生足だと黒くなりすぎて困ってます、、」日焼け対策のストッキングを着用したことを明かし、「ほか、色黒＆焼けやすい私に良い紫外線対策教えてください」と呼びかけた。

続けて「２枚目 打つのが早すぎてフィニッシュだけしか撮れなかったそうです。早いんですよ、私、、もっと落ち着いてゴルフしよ笑」とスイング姿も掲載。

フォロワーは「めっちゃくちゃ可愛い〜」「足ホソ」「ミニスカート最高に似合ってます」「ストッキング良いね」「一緒にラウンドしたい」「モデルさん」「女神様」「ナイス」と絶賛した。

望月アナは２００４年１０月から２２年３月まで、１７年半にわたって日本テレビ系情報番組「ズームイン！！サタデー」の総合司会を務めた。