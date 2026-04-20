ＲＮＡ量は平均４分の１まで減少

新型コロナウイルス患者が、喉の炎症などを抑える医療用トローチをなめると、唾液中のウイルス量が一時的に低下する可能性があると、北海道大歯学研究院の樋田京子教授（血管生物分子病理学）らの研究グループが発表した。

効果的な感染防止策につながることが期待される。

新型コロナウイルスは、口腔（こうくう）内の粘膜や唾液腺の上皮細胞で増殖し、せきやくしゃみなどの飛沫（ひまつ）が周囲に飛ぶことで感染が広がるとされる。そのため感染拡大を防ぐには口腔内のウイルスを減らすことが重要となる。

樋田教授らは、重症化しやすい変異株「デルタ株」が猛威をふるっていた２０２１年８月、セチルピリジニウム塩化物水和物（ＣＰＣ）を含む医療用トローチを札幌市のコロナ患者３４人に服用してもらい、唾液を採取して分析した。ＣＰＣは洗口液や喉用スプレーなど口腔ケア製品に使用される殺菌成分。医療用トローチには市販品の２〜４倍の１錠あたり２ミリ・グラムのＣＰＣが含有されている。

分析の結果、医療用トローチを服用した患者の唾液中に含まれるコロナウイルスの遺伝物質ＲＮＡ量は、服用前に比べ平均で４分の１まで減少。感染リスクを一時的に低減させる可能性があるとわかった。

研究では、患者にＣＰＣ含有の洗口液も使用してもらったが、ＲＮＡ量に変化はみられなかった。洗口液は使用後に吐き出すため、効果が低いとみられる。

樋田教授は、医療用トローチは今後出現する新たなウイルス株でも有効性が見込めると説明。「老人介護施設や医療現場での感染リスク低減に寄与できるかもしれない。大規模な臨床試験での検証を経て、実用化が期待される」と語る。

論文は、歯科基礎医学会の専門誌電子版に掲載された。