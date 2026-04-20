【きょうから】BTS・Jinの特大ビジュアル、大阪・あべのハルカスに登場 「IGIN」ポップアップストア、スタート
7人組グループ・BTSのメンバーJinがアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」の大型ポップアップストアがきょう20日より、大阪・あべのハルカスの展望台（ハルカス300）にて開催される。日本初上陸＆新作のグッズなど100種類以上を販売する。
【画像】ポップアップでは…完全新作のオリジナルグッズなどの販売も
20日〜26日の1週間限定でIGINとJinがハルカス300（展望台）をジャック。韓国で爆発的な人気を誇るフレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」も登場する。
本ポップアップのコンセプトは「IGIN PARK」。新作「PINKOM（ピンコム）」の発売を記念し、あべのハルカスの地上約300メートルの展望台が、春らしいピンクをベースとしたIGINの世界観に染まる空間へと生まれ変わる。圧倒的な眺望とともに、IGINの香りや味わい、そしてJinの魅力に包まれる、まさに360度IGINに包まれる空間となる。
58階の天空庭園で開催される特設ショップでは、日本初上陸となるアイテムや完全新作のオリジナルグッズなど、ここでしか出会えないラインアップを用意。また、注目コンテンツのひとつとして、人気ピンバッジがランダムで登場する「特大ガチャ」を設置。
24日からの3日間は夜間限定コンテンツとして、空へそびえ立つツインタワーにJinの特大ビジュアルコンテンツを投影。圧倒的なスケールで映し出されるJinの姿が、約300メートルの高さならではの開放感とともに、訪れる人を一瞬で特別な世界へと誘う。（上映時間：午後7時〜午後9時50分）
60階の天上回廊には、絶景をバックにJinの多彩なビジュアルを楽しめる装飾が並ぶ、贅沢なフォトエリアを展開。フロアを巡るたび、さまざまな表情のJinに出会える。Jinへ直接想いを届けることができる「メッセージボード」も登場。記入したメッセージは、後日Jin本人へと届けられる。
特設ショップでは、世界中で注目を集める「IGIN」の魅力を詰め込んだ多彩なアイテムを販売。新発売の「IGIN APPLE TONIC PINKOM」をはじめ、韓国で爆発的な人気を誇り日本上陸が熱望されていたフレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」も販売。さらに、本イベントのために制作された完全新作のオリジナルグッズなど、ここでしか出会えないラインアップが登場する。
■開催概要
期間：4月20日（月）〜26日（日）
時間：午前9時〜午後10時（最終入場午後9時30分）
会場：大阪・あべのハルカスの展望台「ハルカス300」
【画像】ポップアップでは…完全新作のオリジナルグッズなどの販売も
20日〜26日の1週間限定でIGINとJinがハルカス300（展望台）をジャック。韓国で爆発的な人気を誇るフレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」も登場する。
58階の天空庭園で開催される特設ショップでは、日本初上陸となるアイテムや完全新作のオリジナルグッズなど、ここでしか出会えないラインアップを用意。また、注目コンテンツのひとつとして、人気ピンバッジがランダムで登場する「特大ガチャ」を設置。
24日からの3日間は夜間限定コンテンツとして、空へそびえ立つツインタワーにJinの特大ビジュアルコンテンツを投影。圧倒的なスケールで映し出されるJinの姿が、約300メートルの高さならではの開放感とともに、訪れる人を一瞬で特別な世界へと誘う。（上映時間：午後7時〜午後9時50分）
60階の天上回廊には、絶景をバックにJinの多彩なビジュアルを楽しめる装飾が並ぶ、贅沢なフォトエリアを展開。フロアを巡るたび、さまざまな表情のJinに出会える。Jinへ直接想いを届けることができる「メッセージボード」も登場。記入したメッセージは、後日Jin本人へと届けられる。
特設ショップでは、世界中で注目を集める「IGIN」の魅力を詰め込んだ多彩なアイテムを販売。新発売の「IGIN APPLE TONIC PINKOM」をはじめ、韓国で爆発的な人気を誇り日本上陸が熱望されていたフレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」も販売。さらに、本イベントのために制作された完全新作のオリジナルグッズなど、ここでしか出会えないラインアップが登場する。
■開催概要
期間：4月20日（月）〜26日（日）
時間：午前9時〜午後10時（最終入場午後9時30分）
会場：大阪・あべのハルカスの展望台「ハルカス300」