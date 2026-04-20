◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点リードの３回１死で迎えた２打席目に右中間への適時二塁打を放ち、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５１」に伸ばした。

先発は２２年にエンゼルスで同僚だったロレンゼン投手。１点リードの３回１死で迎えた２打席目は、２球目の甘く入ったチェンジアップを捉えると、打球速度１１３マイル（約１８１・９キロ）の高速ライナーが右中間を駆け抜けた。大谷は二塁ベースに到達すると、両手を高々と右に左にと大きく振るおなじみのパフォーマンスを披露し、大歓声を浴びた。

前日は、初回の１打席目は敵失、８回の４打席目は捕手の打撃妨害で塁を与えられたが、相手のミスによるものだったため、記録上は出塁扱いとはなっていなかった。だが、９回２死一塁で回ってきた５打席目に右前安打を放ち、球団史上３位タイの５０試合連続出塁に更新。この日は「５１」に伸ばし、アジア記録の１８年・秋信守には残り「１」、球団記録の５４年・スナイダーには残り「７」に迫った。

標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは試合前時点で８４打数３２安打の打率３割８分１厘、７本塁打、２０打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号を達成した縁起のいい球場でもある。