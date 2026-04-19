元「KAT-TUN」の田口淳之介（40）が、17日に更新されたYouTubeチャンネル「ビューティースタジアム」に出演。かつて手を染めた犯罪について語った。

田口は16年にジャニーズ事務所（当時）を退所後、19年5月に大麻取締法違反（所持）の疑いで逮捕され、同10月に懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を受けた。

当時の状況について「令状が来た瞬間に、自分の中ではピンと来ていた」と回顧。自身がマークされていることに気付いていたかと聞かれると「ないですね、正直な話ない」と突然の逮捕劇だったことを明かした。

大麻に手を染めたきっかけは「知り合いだったりとか、仲間内での（集まり）。実際それが、そういうものとなんとなく気づきながら、大麻が手渡された。もう吸える状態の、紙巻の状態で回ってきた」と説明。

当時ストレスを抱えていたなど、理由があったのかと聞かれると「ないです」ときっぱり。「何かきっかけがあって自ら求めたわけでもなければ、何かから逃げたいとか自暴自棄とかそういう状況、精神状況ではなかったのは確かなとは思います」とし「僕の場合は、その場。その場の空間に対して、一種流されていたというかね」と雰囲気に流されてしまったと分析した。