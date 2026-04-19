行きつけだったサウナが閉店して数年経ち、すっかりサウナに足が向かなくなりました。世間はサウナブームで、わたしもあの心地よさは知っているのですが、行きつけていた場所が消滅するとどうも億劫で行く機会もなくなってしまいます。

自宅の風呂はありがちなマンションのユニットバスで、ミストサウナ機能などはありません。そんなこんなでしばらくサウナに縁のない生活を送っていたのですが、自宅でサウナ気分に浸れるアイテムとしてこんな製品があるのを見つけました。

傘の中に入って自宅でサウナ気分

Image: Amazon

日本の傘専門ブランド AMVEL（アンベル）の「お風呂deサウナ傘」。開くとテントみたいな形状ですが、これは浴槽に広げてお湯の上にかぶせ、中に入ってサウナ気分を味わうというものです。

しばらく浸かっていると、傘の中はミスト効果でじんわり温まり、自宅の風呂でサウナが楽しめるという趣向。温浴効果も期待できます。意外にありそうでなかったアイテムですね。

Image: Amazon

広げたときのサイズは67×67cmで、一般的な奥行70cmのバスタブにジャストサイズ。裾と浴槽の間に適度な隙間があるので、熱気がこもり過ぎにくい設計になっています。

ビニール傘のような構造ですが、意外に耐久性も高く、開閉試験500回をクリアしています。使用後は普通の傘と同様に折りたたんで、フックなどにかけておけば乾燥させることができます。

お手軽にミストサウナっぽい入浴が楽しめるのはいいですね。サウナ好きな人は毎日でも入りたいでしょうが、最近はサウナ料金も安くはないですからね。

入浴しているときの見た目がちょっとおもしろすぎる気もしますが、自宅の風呂なら誰も見てないし問題ナッシング！

Image: Amazon

カラバリはクリアのほか、オレンジ、ピンク、ブルー、ブラックの全5色。価格は各2,750円です。

お風呂deサウナ傘 2,750円 Amazonで見る PR PR 2,750円 楽天で購入する PR PR

Source: Amazon