由美かおる「終活なんてとんでもない！」エネルギッシュに活動する永遠の妖精、健康の秘訣は独自で編み出した呼吸法「由美ブリージング」

『水戸黄門』（TBS系）シリーズの人気登場人物「かげろうお銀（のちに疾風のお娟）」としても知られる由美かおる。60年間変わらぬ驚異のプロポーションを保ち続ける彼女の「美しさの秘密」に迫る。



【画像】美しく元気に！ 健康法の講演をする由美かおる



現在、由美が精力的に普及活動を行っている独自の呼吸法「由美ブリージング」とは何か。自身のプライベートの楽しみや、ポジティブに生きるヒントを聞いた。

15歳の頃に編み出した「由美ブリージング」とは？

--今年の1月も、大相撲初場所の溜席にいらした姿がSNS上で「相変わらず若くてお美しい」「桜色の着物が似合うのはさすが」などと話題になりましたね。デビュー当時から可憐なイメージはもちろん、スタイルもまったく変わらない由美さんですが、その美しさの秘密はずばり何でしょうか？

由美かおる（以下、同） 15歳のデビュー時から、体重や、スリーサイズが1ミリも変わっていないんです。バレエや合気道など、身体を動かすことを続けていることもありますが、その最大の秘密は「呼吸法」です。

私は現在「由美ブリージング（コアブリージング）」という呼吸法を提唱しているのですが、この原点はテレビに出始めた15歳のときにさかのぼります。当時、激しく踊った直後にスローな歌を歌わなければならず、息が乱れると歌の調子も悪くなることに気づきました。そこで、踊りながらでも呼吸を整える工夫を自分なりに始めたんです。その後、バレエの師匠である「西野バレエ団」の西野皓三先生から呼吸法を教えていただいたことで、呼吸がいかに大切かを確信しました。

--「由美ブリージング」は、具体的にどのように行なうのでしょうか？

基本はとてもシンプルで、座ったままでもできます。大切なのは「姿勢」です。背筋をまっすぐに伸ばし、丹田（おへその下あたり）を意識して、お腹の底から深く呼吸をします。足の裏から息を吸い上げるイメージで、吐くときは足の裏から、地面にその吐いた息を吸い込ませるイメージです。

ジムで外側の筋肉を鍛えるのとは違い、身体の内側から細胞を活性化し、再生していくイメージですね。上手にできるとたちまち頭も顔もスッキリしますよ。

--由美さんご自身も指導されているそうですが、生徒さんたちの反応はいかがですか？

皆さん、普段の呼吸を意識するだけで本当に驚くほど変わっていくんです！ 皆さんが健康になり、表情まで幸せそうに変わっていくのを見るのが、今の私にとって一番の喜びであり、楽しい瞬間ですね。

自分の身体に正直に

--プライベートでも、お食事などで気をつけていることはありますか？

実は、嫌いな食べ物は全くないんです。お肉も食べますし、お酒もワインや日本酒、焼酎など、何でも美味しくいただきます。季節の旬のものや、その土地の美味しいものに合うお酒をいただくのは最高ですし、夏はビールが美味しいですよね。

ただ、「お腹が空いてから、好きなものを美味しく食べる」ということを大切にしています。時間が来たから食べるのではなく、身体が欲しているときに食べる。呼吸法を続けていると味覚も研ぎ澄まされたように思います。

あとは、ストレスを溜めないこと。もちろん生きていればいろいろなことがありますが、ネガティブな出来事も反省したらすぐに前向きに切り替える。毎日を新鮮な気持ちで、感謝して過ごすことが大切。まずは自分が健康で元気でないと、皆さんのために行動ができないですからね。

--心身ともに本当に健康的なのですね。最後に、最近の活動や、今後やっていきたいことについて教えてください。

現在、由美ブリージングの普及のほかに、港区の観光大使や、「町おこし」の活動にも力を入れています。地方のイベントにゲストとして伺うことも多々あります。若い人たちにも「お銀さん！」と言われて、嬉しいですね。

私の母や祖母の故郷である熊本県の天草や、大好きな沖縄など、自分にゆかりのある大好きな場所をもっと元気にしたいんです。「沖縄を日本のハワイにしよう！」なんて言いながら、今の事務所の社長と一緒にいろいろな企画を進めています。終活なんてとんでもない！ まだまだ行きたいところもやりたいこともありますから。

--2025年大阪・関西万博で展示された「AI由美かおる」が話題になりました。

最新技術を使って面白いことをしましょう、とおっしゃって来てくださった方々がいて、おしゃべりができる「AI由美かおる」が誕生しました。また、お銀姿の私とお風呂に入ることができる「AR由美かおる」も開発中です。

--「自分を大切にできる人は、他人も大切にできる」という温かい信念のもと、これからも周囲を元気にし続けるのが、由美かおるさんの描く「これからの自分」なのですね。

私は、誰かのために行動し、皆さんが元気に輝いていくのをサポートすることに、心からの生きがいを感じています。人生100年時代、不安なことも多い世の中ですが、誤った情報に流されず、自分の心と身体を見つめて、まさに呼吸を整えれば、きっと困難も乗り越えられます。これからも、一人でも多くの方に元気と笑顔をお届けしていきたいですね。

2001年に出版された、由美かおるの写真集のタイトルは『生まれたままの妖精』（講談社）という。永遠の妖精・由美かおるは、AIが普及しつつある現代でも、そのきらめきを失わない。

取材・文／木原みぎわ