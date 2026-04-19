この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師が解説する哺乳瓶選びの正解 いろんな種類を試すと「赤ちゃんが混乱しちゃう」理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「【助産師解説】おすすめはガラス？プラ？何ミリ？哺乳瓶の悩み解決！」と題した動画を公開した。動画では、出産準備で多くの親が悩む哺乳瓶の選び方について、素材やサイズの「明確な切り替えポイント」と、赤ちゃんの成長に合わせた使い分け術を解説している。



哺乳瓶には主にガラス製とプラスチック製の2種類があり、それぞれにメリットとデメリットが存在する。HISAKOさんはまず、ガラス製の特徴について「消毒に対してすごく強い」と述べ、細かい傷がつきにくく衛生面で優れていると解説。そのため、ママ自身が哺乳瓶を持って飲ませる生後3ヶ月頃までは、160mlのガラス製が適していると推奨した。



一方で、プラスチック製の強みは「とにかく軽くて丈夫」な点にある。生後4ヶ月を過ぎると飲む量が200mlを超え、お出かけの機会も増える。さらに生後6ヶ月頃には「自分でやりたい」と両手で哺乳瓶を持ちたがるようになるが、集中力が切れると放り投げてしまうことも多いという。そのため、割れるリスクがなく持ち運びに便利な240mlのプラスチック製へ移行することが理にかなっていると説明した。



プラ製は傷に菌が繁殖する懸念があるが、生後4ヶ月以降の赤ちゃんは自分の手を舐めるようになる。HISAKOさんはその光景を例に挙げ、「この汚い手をしゃぶっている時点で一緒やろ！」とユーモアを交えて語り、成長とともにそこまで神経質になる必要はないと読者の肩の荷を下ろした。



また、我が子に合うものを探そうとさまざまな哺乳瓶を買い揃えてしまう「ちゃんぽん」は避けるべきだと指摘。メーカーによって乳首の吸い方が微妙に異なるため「赤ちゃんが混乱しちゃうんです」と語り、まずは1つのメーカーに絞り、その中でサイズや素材を切り替えていく方法を提案した。



最後にHISAKOさんは、哺乳瓶選びの正解は「赤ちゃんの飲みやすさ、そしてママの扱いやすさのバランス」であると結論付けた。SNSの絶対的な意見に振り回されることなく、賢くアイテムを使い分ける知識は、これから子育てに向き合う多くの親にとって心強い指針となるはずだ。