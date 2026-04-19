運が悪いことは、偶然なのか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

運が悪い人の思考のクセ

「なんで自分だけ、運が悪いんだろう」

手も抜いていないし、むしろ人より頑張っている。

それなのに、なぜか結果がついてこない。

いいタイミングも逃すし、チャンスも人に持っていかれる。

もしこの感覚に覚えがあるなら、原因は偶然ではない。

あなたの“運”は、ある思考のクセによって削られている。

それが、「つねに最善を尽くすべき」という考え方だ。

一見、この考え方は正しい。むしろ褒められる考え方だ。

だが、この思考に縛られている人ほど、運を引き寄せられない。

つねに最善を尽くそうとするのはやめよう

なぜなら、最善を尽くそうとするほど、動きが遅くなる。

判断が重くなり、機会を逃す。

本来なら“試せばいいだけ”の場面でも、完璧を求めて足が止まるからだ。

やるべきことはシンプルだ。

すべてに最善を尽くそうとするのを、やめること。

重要なのは、「どこに力を使うか」を決めること。

全部を完璧にやろうとする人ほど、動きが遅くなり、チャンスを逃す。

運がいい人は、特別ではない。

ただ、早く動き、何度も試しているだけだ。

つまり、運の差は偶然ではなく、「動いた回数の差」だ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）