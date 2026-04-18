4月16日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第7話。同番組は、結婚に踏み出せないカップルが「結婚か別れか」の最終決断を下す旅に密着する。

【映像】“夜の営み事情”に悩む3人の美女たち

オーストラリアの開放的な空気の中、OL兼ファッション系インフルエンサーのリノ（28）、企業の経理担当・サチエ（31）、元アイドルで現在はモデルとして活動するルナ（30）の3人による「女子会」が開催。そこで語られたのは、「セックスレス」という生々しい悩みだった。

口火を切ったのはサチエ。「7年一緒にいて、レスになりかけている。断ると彼がへそを曲げてしまう」と打ち明けると、リノとルナも激しく同意。同棲生活が長くなるにつれ、自然にムードが高まることが難しくなっている現状を共有した。

リノは「私は断ることが多い。雰囲気を作らないために背を向けて寝る」と告白。さらに「断られた時、（彼氏の）ナオキは『OK、じゃあ1人でやっておくよ』とポップに解決している」という驚きのエピソードを披露し、サチエとルナを「いいなそれ、楽で！」と驚かせた。

サチエも「仕事で疲れている平日は、タイミングを合わせるのが本当に難しい」と、経理OLとしてのリアルな悩みを吐露。スキンシップを「挨拶代わりに意識している」というルナの努力に、他の二人も感心する場面があった。

スタジオのゆうちゃみは「女子会でこういう話、めっちゃします！」と共感。深刻な悩みになりがちなレス問題を、旅の仲間と共有することで少し心が軽くなった様子の3人だったが、問題の根本解決には至っていない。