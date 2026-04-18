ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「Ｒａｋｕｔｅｎ ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」に出演し、でライブパフォーマンスを行った。

前日はデビュー２周年の記念日で、この日は３年目に突入してからの初めてのパフォーマンス披露。名刺代わりの一曲「ＴＨＩＳ ＩＳ ＭＥ：Ｉ」で開幕すると、リーダーのＭＯＭＯＮＡは「『ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ』にお越しの皆さん、今日は最後まで最高の時間を作っていきましょう」と呼びかけた。

その後も「ＭＵＳＥ」や１３日にリリースされたばかりの新曲「Ｕｐｄａｔｅ ＭＥ」を含めた全４曲を披露。持ち前のパフォーマンス力の高さを見せつけ、会場にかけつけたＹＯＵ：ＭＥ（ファンの総称）からは大きな声援が響き続けた。

同イベントには２回連続の出演に、ＭＩＵは「いつもありがとうございます」と感謝。ＲＩＮＯＮとＳＵＺＵは、モデルとしてランウェーを歩き、ＲＩＮＯＮは「いつものＲＩＮＯＮとは違う雰囲気を見せられたと思います」と笑顔。ＳＵＺＵも「かっこいい雰囲気の中で歩いたので、いい経験をさせてもらった」と振り返った。

「ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ」は今年で１６年目を迎え、今回で２９回目の開催。今回のテーマは「ＣＵＴＥ ＷＩＴＨ Ａ ＢＩＴＥ．―“カワイイ”で終わらせない。」で多数のモデルとアーティストが会場を盛り上げた。