混戦必至のＧ１レースを前に、ＳＮＳ上が沸いている。

第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）の前売りオッズが４月１８日、発表された。

４・２倍で１番人気に支持されたのは、ホープフルＳの覇者で共同通信杯３着のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）。２番人気は京成杯を制したグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）が４・５倍で続いた。共同通信杯を勝ったリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が６・３倍で３番人気、朝日杯ＦＳ・Ｇ１を勝って昨年の最優秀２歳牡馬に選出されたカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）でも７・０倍と、前売り段階から難解な一戦であることがうかがえる。

３連単の１番人気も（４）→（１２）→（１５）の８２・９倍。あまりの混戦模様ぶりにネット上では「１０頭まで絞った」「オッズ割れるのいいねぇ」「ほんまに難しい」「めちゃくちゃ予想が難しくないか？堅い馬がいないから単勝オッズ高めの馬を買いまくるか…？」「まじめに時間かけて考えてるけどむずいな。」「オッズ割れてるので最高に楽しみです」「皐月賞予想固まった 馬の差別化ムズすぎたのでオッズに重きを置き穴狙い」「これ、歴代の皐月賞１番人気で最もオッズが高かったアイネスフウジン（４・１倍）を更新する？？」「軸馬を選定作業するにしてもいろいろと迷いが生じそうです。」「皐月賞面白そうじゃん オッズ？？？なんだけど。ホープフル組普通に強くない？？？」「けっこうオッズ割れているな」などのコメントが寄せられている。