ME:I¡¢4TH SINGLE¡Ö²Öºé¤¯Æ»¡×È¯Çä&¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½
ME:I¤¬8·î5Æü(¿å)¤Ë4TH SINGLE¡Ö²Öºé¤¯Æ»¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ã2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR ¡ÈME:I WAY¡È¡ä¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
È¯É½¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë4·î17Æü¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¤ÎµÇ°À¸ÇÛ¿®Æâ¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£
4TH SINGLE¡Ö²Öºé¤¯Æ»¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À©ºî¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤è ¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ëME:I¤È¡¢³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬ ¶¦¤Ë¡È²Öºé¤¯Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡É¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Öºé¤¯Æ»¡×¤Ï¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¡¢ME:I¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ã2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR ¡ÈME:I WAY¡É¡ä¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡ÖME:I¤¬³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ME:I¤é¤·¤¤Æ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÆ»¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï2026Ç¯8·î1Æü(ÅÚ)¤ÎÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¼¸Ë¡¢Ê¡²¬¤ÎÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¡£
¢£4TH SINGLE¡Ö²Öºé¤¯Æ»¡×
2026Ç¯8·î5Æü(¿å)È¯Çä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://cf.me-i.jp/feature/flower_road
·ÁÂÖ¿ô¡§4·ÁÂÖ(½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¢FC¸ÂÄêÈ×)
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×A(CD+DVD)¡ä ¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹/¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(8P)
²Á³Ê¡§\1,727(ÀÇÈ´) / \1,900(ÀÇ¹þ)
¡Î½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ï
¡±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼) 1Ëç
¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç(Á´7¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)
£ID¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊÁ´7¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×B(CD+PAPER CRAFT)¡ä ¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹/¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(8P)
²Á³Ê¡§\1,727(ÀÇÈ´) / \1,900(ÀÇ¹þ)
¡Î½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ï
¡±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼) 1Ëç
¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×B ver. Á´7¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ 1Ëç (Á´7¼ï¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡ãÄÌ¾ïÈ×(CD ONLY)¡ä ¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹/¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(8P)
²Á³Ê¡§\1,273(ÀÇÈ´) / \1,400(ÀÇ¹þ)
¡Î½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ï
¡±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼) 1Ëç
¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊÄÌ¾ïÈ×ver. Á´7¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥Û¥í¥°¥é¥à¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È 2Ëç¡ÊÁ´2¼ïÎàÉõÆþ¡Ë
¡ãFC¸ÂÄêÈ×(CD ONLY)¡ä ¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹/¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(8P)
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½
²Á³Ê¡§\1,091(ÀÇÈ´) / \1,200(ÀÇ¹þ)
¡Î½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ï
¡±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼) 1Ëç
¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊFC¸ÂÄêÈ×ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥È¥ì¥«1ËçÉõÆþ¡Ë
¢£¡ã2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR ¡ÈME:I WAY¡É¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://me-i.jp/feature/me-i_way_2026
[Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê]
2026/8/1(ÅÚ) ³«¾ì 16:00/³«±é 17:00
2026/8/2(Æü) ³«¾ì 14:00/³«±é 15:00
[µÜ¾ë¡¦¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ]
2026/8/22(ÅÚ) ³«¾ì 16:00/³«±é 17:00
2026/8/23(Æü) ³«¾ì 14:00/³«±é 15:00
[Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë]
2026/9/12(ÅÚ) ³«¾ì 16:00/³«±é 17:00
2026/9/13(Æü) ³«¾ì 14:00/³«±é 15:00
[Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬B´Û]
2026/9/22(²Ð¡¦½Ë) ³«¾ì 16:00/³«±é 17:00
2026/9/23(¿å¡¦½Ë) ³«¾ì 14:00/³«±é 15:00
¢¨¸ø±éÆâÍÆ¡¢¸ø±éÆüÄø¡¢½Ð±é¼ÔÅù¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Ó
[ME:I OFFICIAL FANCLUB ºÇÂ®Àè¹Ô]
¼õÉÕ´ü´Ö¡§4/17(¶â)23:00¡Á5/7(ÌÚ)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§5/16(ÅÚ)20:00
[ME:I OFFICIAL FANCLUB ²ñ°÷Àè¹Ô]
¼õÉÕ´ü´Ö¡§5/8(¶â)12:00¡Á5/19(²Ð)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§5/27(¿å)20:00
¡Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Ó
¢£»ØÄêÀÊ12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¡¢¤´Ç¯ÇÛ¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢¤½¤ÎÂ¾¥é¥¤¥Ö¤òÃåÀÊ¤·¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³§ÍÍ¤Î°Ù¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¡ÖÃåÀÊ»ØÄê¡×¤Ç¤Î¤ªÀÊ¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤Î¤ªÀÊ¤Ç¤Ï¸ø±éÃæ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¤´´Õ¾Þ¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ê¡²¬¸ø±é¤Ë¸Â¤ê¡¢ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¤Î¼õÉÕ¤Ï¼Â»ÜÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ÊÌÅÓ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¢3ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ¤ß²ÄÇ½
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤