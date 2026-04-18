アイドルグループ、アンジュルムの元メンバーで歌手、女優和田彩花（31）が17日、インスタグラムを更新。「台湾で婚姻しました」と発表した上で、補足説明を行った。

「台湾で婚姻しました」と前置きした上で「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と報告。「こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないかと感じています」とし、選択的夫婦別姓や同性婚についての思いをつづった。日本文と同時に、中国語（繁体字）でもつづった。

その後、ストーリーズを更新。「暖かいメッセージありがとうございます。相手の性別は明記・公言はしません。また私が一緒にいたいと思う人の性がどんなものであるかもいう必要はないかなと思ってます」と記述。

続けて「いろいろ不明瞭だと感じる人もいらっしゃるかもしれませんが、自分の大切なところなのでこのままでいさせてください。いつもありがとう！」と締めくくった。

和田はアンジュルム（旧・スマイレージ）の元メンバーで、初代リーダー、ハロー!プロジェクトの6代目リーダー。19年6月、日本武道館での卒業公演をもってアンジュルム、及びハロー!プロジェクトを卒業。卒業後はソロで芸能活動を継続している。