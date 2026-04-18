◆米大リーグ Ｒソックス１×―０タイガース＝延長１０回＝（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・タイガース戦の延長１０回１死一、三塁のチャンスで代打で出場し、サヨナラ打を放った。

両チームとも得点を奪えずに０―０のまま迎えた延長１０回１死一、三塁。吉田はダービンの代打で打席に立った。タイガースは内野に５人を置くシフトを敷いたが、強くたたきつけて大きくはねた打球は、内野手の頭を越え、２人しか守っていない外野へ転々と転がり、本来は右翼手が守る位置への適時打となり、試合を決めた。

開幕からここまで１９試合で１１度のベンチスタートとなった吉田。直近は１４、１５日（同１５、１６日）の敵地・ツインズ戦でスタメン出場し、２安打、１安打と安打を放っていたが、この日は３試合ぶりのスタメンを外れてベンチスタートとなっていた。

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では侍ジャパンで２本塁打を放つなど１６打数６安打の打率３割７分５厘と存在感を示していた。一方でレッドソックスの外野と指名打者ではアンソニー、アブレイユ、デュラン、ラファエラらがメインで起用されており、スタメンを外れることも増えている。だが、この一打で吉田の打率は３割１分となった。