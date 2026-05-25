◆米大リーグレッドソックス５―６ツインズ（２４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ツインズ戦に「５番・指名打者」で３試合ぶりにスタメン出場し、待望の今季１号を放つなど４打数２安打１打点だったが、レッドソックスは、逆転負けを喫した。待望の一発が出たのは、０―１で１点を追う２回先頭の１打席目。カウント１―