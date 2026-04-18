【義母「専業主婦は、幸せ！」】被害者ヅラがうざ〜っ！夫、10年放置した罪＜第9話＞#4コマ母道場
価値観は人それぞれ。何が正しくて何が間違いかを決めるよりも、大切なのは自分の価値観を他人に押し付けないことなのかもしれません。けれど価値観の押し付けは、ときに「自分を認めてほしい」という気持ちの裏返しでもあります。もしかすると、その根底には承認欲求に近い感情があるのかもしれませんね。今回は、そんな“価値観”をめぐって起こる、嫁VS姑のお話です。
第9話 泣いた方が勝ちなの？
【編集部コメント】
アリサさんの表情が、お義母さんに対する表情に比べて100倍くらい怖いですね。ショウさんはこの10年間、アリサさんとお義母さんのやり取りの何を見てきたのでしょうか。幸せアピールを受けてアリサさんが嫌な気持ちになっていることよりも、自分の母親が幸せであることの方に喜びを感じてしまっているようでは、夫婦関係のこれからにも暗雲が立ち込めてしまうのでは？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第9話 泣いた方が勝ちなの？
【編集部コメント】
アリサさんの表情が、お義母さんに対する表情に比べて100倍くらい怖いですね。ショウさんはこの10年間、アリサさんとお義母さんのやり取りの何を見てきたのでしょうか。幸せアピールを受けてアリサさんが嫌な気持ちになっていることよりも、自分の母親が幸せであることの方に喜びを感じてしまっているようでは、夫婦関係のこれからにも暗雲が立ち込めてしまうのでは？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙