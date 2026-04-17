ホルムズ海峡の開放を受けたドル安進行＝ＮＹ為替序盤



日本時間午後１０時１６分現在のドル円は１ドル＝１５８．３４円。きょうの為替市場、ドル円は東京時間午後からロンドン朝にかけて一時１５９円台後半を付けたが、イラン情勢を受けて一気にドル売りが進み、１５８．１０円台まで下げる展開を見せた。



米国がイランの凍結資産の解除を検討との報道などを受けてドル安原油安株高となった後、イランのアラグチ外相がレバノンの停戦にともなったホルムズ海峡の通過再開に言及。停戦の残りの期間すべての商船の海峡通過が可能と発言している。 トランプ米大統領もホルムズ海峡の閉鎖に言及した。



ＮＹ原油は８９ドル台から８２ドル台へ急落。



ドル円は１５８．９０円前後から１５８．１０円台へ急落。ユーロドルが１．１８００ドル付近から１．１８５０ドル近くまで上昇と、ドルは全面安となっている。



ドル円でのドル安がユーロドルでのドル安の勢いを上回り、ユーロ円は１８７．７０円前後から１８７．４０円前後を付けた。



ポンドドルも１．３５４０ドル前後から１．３６００ドルに迫る動き。ポンド円は２１５．００円台を付けた。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来はドル円では近いとこ

ろにみられず、



17日（金）

ユーロドル １．１７５０（10.6億ドル）



MINKABU PRESS

外部サイト