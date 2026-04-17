俳優の川口春奈さん（31）が、映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（10月2日（金）全国公開 配給：東映）で主演することが発表。SNSでは10kg減量した役作りに驚きの声があがりました。

本作は、『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（日本テレビ系）の『結婚式の旅』で密着された様子が話題を呼んだ、遠藤和さんがつづったベストセラー手記を映画化した作品です。天真爛漫（らんまん）で芯の強い主人公・和（のどか）を演じるのは、川口さん。誰よりも和を思い愛した夫・将一を高杉真宙さん（29）が演じます。

今作が7年ぶりの映画主演となる川口さんは、がんにさいなまれていく姿をリアルに表現するため、約2か月の撮影期間に10kg減量。SNSでは、川口さんの役作りについて“10kg減量すごい”や“覚悟を感じる”といったコメントが多くあがっていました。

全身全霊で役と向き合い続けた川口さんは、「私自身、TVでこの話を知り、和さんから勇気をもらった一ファンでした。果たして今の自分が演じきれるのかという葛藤もありました」と話し、「和さんの人生を自分の身体で残すことができたらと強く思い、肉体的にも精神的にも全てを捧げる覚悟で取り組みました」とコメントしました。